Sürpriz yumurtadan ayrılık çıktı! Cengiz çifti Esra Erol’da boşanacak mı?

Esra Erol sezon finali yaparken yine birbirinden ilginç konularla gündeme oturdu. Sürpriz yumurta yüzünden çıkan kavga nedeniyle bir evlilik bitecek mi? Serkan Cengiz ve Derya Cengiz arasındaki kavganın asıl sebebi sürpriz yumurta mı?

Sürpriz yumurta yüzünden bitmek üzere olan evlilik Esra Erol'da kurtulacak mı? Kocası Serkan Cengiz ile sürpriz yumurta yüzünden kavga ettiklerini söyleyen Derya Cengiz, bu tartışmanın ardından eşinin evi terk ettiğini ifade etti. 6 yaşındaki çocuğunun paketli gıda ürünlerine karşı alerjisi olduğunu belirten bir çocuk annesi Cengiz, "Oğlumun paketli gıdalar yememesi gerekiyor. Çok sayıda dişi çürük. O yüzden paketli gıdalar almıyoruz ama eşim oyuncağı için sürpriz yumurta almış. Oğlumu, o çikolatayı yerken görünce şiddetli bir kavga ettik" sözlerini kullandı.

Yaşanan kavgada şiddet gördüğünü öne süren Derya Cengiz, kocasının çocuğuna da iyi davranmadığını dile getirdi. 19 yıllık evliliklerinin ilk 10 yılının çok iyi geçtiğini ifade eden Cengiz, son 9 yılda defalarca aldatıldığını iddia etti. Aldatıldığı için Şubat ayında bir kavga daha ettiklerini dile getiren Cengiz, kocasından boşanmak istediğini söyledi. Cengiz, "Şimdi bana boşanma davası açmış. Ben de boşanmak istiyorum ama çocuğumu ona vermem" diye konuştu.

Serkan Cengiz, Esra Erol canlı yayınına katılmadı

Esra Erol canlı yayınına bağlanmak istemediğini söyleyen Serkan Cengiz ise Esra Erol'da muhabiri Caner ile görüştü. Bu görüşmede eşinin şiddet iddialarını yalanlayan Serkan Cengiz, aslında kendisinin şiddet gördüğü iddiasında bulundu. Cengiz, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve sopayla kendisine vurduğunu iddia etti.

Derya Cengiz ise kocasının bu iddiasını doğruladı. Kavga esnasında yanındaki sopayla kocasının koluna vurduğunu kabul eden Cengiz, "O kavgada çok fazla hakarete uğradım. Daha önce de çok şiddet gördüğüm için kendimi savunmak istedim" dedi.