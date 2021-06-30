Büyükşen cinayetinde gündem yine mehir! Müge Anlı tekrarladı: “Senin kocanın evi yok!”

Konya’da üç yıl önce yaşanan olay tüm Türkiye’yi peşinden sürüklemeye devam ediyor. Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen’in öldürüldüğü olay çözülecek mi? Üç yıldır çözülemeyen korkunç cinayetin sırrı ne?

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil köyünde öldürülen Büyükşen çifti ile ilgili sır perdesi henüz aralanmadı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Müge Anlı ise kamuoyunda "mehir cinayeti" olarak yer bulan olayla ilgili tüm konuşulanları canlı yayında değerlendiriyor.

İddia 1: Talihsiz çift yanlışlıkla öldürüldü

30 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında gündeme gelen ilk iddia talihsiz çiftin yanlışlıkla öldürülmüş olabileceğini işaret etti. Ortaya atılan iddiaya göre, Büyükşen çiftini öldüren kişi ya da kişilerin amacı bir başkasını öldürmekti. Evler arasındaki benzerlik nedeniyle Metin – Necla Büyükşen çifti cinayete kurban gitti. Olayla ilgili İsmil sakinleri, "Büyükşen ailesinin evinin yakınında, sorunlar yaşayan bir aile var. Bu ailede yasak ilişki ve tefeciden alınan borç konuşuluyor. Bu nedenle yanlışlıkla işlenen bir cinayet olabilir" iddiasını ortaya attı.

Öldürülen Necla Büyükşen'in kız kardeşi Kamuran Büyükşen ise bu iddianın doğru olmadığını savundu. Çifte cinayette ablasını kaybeden kız kardeş, "Bu iddiaları ortaya atan kişi Betül'ün annesi. Hedef şaşırtmaya çalışıyorlar" sözlerini kullandı. Betül Büyükşen, iddianın annesi tarafından dile getirildiğini doğrularken anne Alime Büyüktorcan, "Kamuran yalan söylüyor. Ben de bir yerlerden duydum. Zaten bu iddialar sürekli konuşuluyordu" diye konuştu.

İddia 2: Büyükşen çifti gizli görev yüzünden öldü

Programda ortaya atılan bir diğer iddiaysa kan dondurdu. Muammer Büyüktorcan'ın bulduğu sözde hocanın söylediklerine göre, cinayeti işleyen Afganistan ve Suriye uyruklu kişilerdi. Metin Büyükşen'in İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir camii cemaatinden gizli görev aldığını öne süren sözde hoca, "Metin Büyükşen gizli görevi yerine getiremeyince öldürülmesine karar verildi. Onu öldürmek isteyen cemaat Konya'daki Afgan ve Suriyeli komşularıyla anlaştı" dedi.

Muammer Büyüktorcan'ın damadı Uğur Büyükşen'i de kendisine getirdiğini ifade eden sözde üç harfli hocası, çiftin oğullarını da cinayetin Afgan ve Suriyeli kişiler tarafından işlendiğine ikna ettiğini söyledi.

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan sözde hocanın kızı ise babasının sözlerine itibar edilmemesini istedi. Müge Anlı da sözde hocayla ilgili çok önemli bir gerçeği atv ekranlarında paylaştı. Anlı, "Güya üç harflilerle diyalog kuran bu kişi daha önce büyü çıkarma iddiasında bulunarak iki kadını taciz etmiş" sözlerini kullandı.

İddia 3: Yasak aşk Büyükşen çiftini ölüme götürdü

Günün dikkat çeken iddialarından bir diğeriyse Büyükşen çiftinin komşuları Osman Büyükdoğrucan ile gelinleri Betül Büyükşen arasında bir ilişki olduğuna dairdi. İsmil'de konuşulan iddianın geçmişinin cinayetten daha eski olduğu öğrenildi. Büyükşen ailesiyle sık sık bir araya geldiği söylenen Büyükdoğrucan'ın cenaze evine hiç uğramaması da şüpheleri arttırdı. Betül Büyükşen, daha önce bu iddiayı hiç duymadığını belirtti.

Büyükşen, "Osman Büyükdoğrucan benden yaşça büyük. Ben sadece babamla bir araya geldiklerinde çay demlerdim. Onun haricinde telefon numarası bile bende yok" diye konuştu.

atv ekranlarında Türkiye'yi televizyon başına kilitleyen Büyükşen cinayeti ile ilgili JASAT dedektiflerinin araştırmaları da devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınında ele alınan konuyla ilgili tüm gelişmeleri atv.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

Saldırgan evleri mi karıştırdı?

Büyükşen çiftinin katili kim?

Katil ya da katiller yanlış eve mi girdi?