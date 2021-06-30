Saldırgan hedefteki evi mi karıştırdı?

Beyefendi, Osman Bey ile beraber kendilerinin de ağladıklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledikten sonra karakolda bu olayın konuşulduğunu ama kendilerinin öyle bir problemleri olmadıklarını söyledi. Beyefendi, yeğeninin eşi ile tartışması var diye ailesinin yanına geldiğini sonra da geri eşi ile barışıp döndüğünü, hiç öyle olayları olmadığını savunarak bir şey zaten bilse koşup kendisinin anlatacağını dile getirdi. Zaten öyle tefeci olayı olsa hala aynı yerde oturmayacaklarından söz eden beyefendi, kapılarının hep açık olduğunu, aynı zamanda öyle bir borç da olmadığını vurguladı.