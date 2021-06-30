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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
30 Haziran 2021, Çarşamba 00:00

Katil ya da katiller yanlış eve mi girdi?

Muhabir, Büyükşen ailesinin evi ile bahsedilen evin köşe evlerde olduğunu, hatta o ailenin Büyükşen ailesi gibi evlerinin kapısı mavi iken sonradan yeşile boyadıklarını dile getirdi. Kamuran Hanım, eğer öyle bir dedikodu gerçek olsaydı Büşra Hanım'ı da öldüreceklerini, görgü tanığı bırakmayacağına dikkat çektikten sonra o dedikoduyla alakalı olan ailenin de hala köyde yaşadığını söyledi. Müge Anlı bu dedikodu gerçek olsaydı o ailenin orada yaşamaya devam etmekten korkacağına dikkat çekip aynı zamanda o katilin de Büyükşen çiftinin evde yalnız olduğu zamana denk getirmesinin de garipliğine vurgu yaptı.

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