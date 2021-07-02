Celaleddin Moğol sınır devriyesini böyle perişan etti

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen sezon finalinde, Kutlu Bike’nin kardeşi Cihangir’i Cengiz Han’ın elinden kurtarmayı başaran Celaleddin, Gürgenç’e dönerken Moğol sınır devriyesiyle karşılaştı.

Tutsak ettiği Tohto'yu Cengiz Han'ın kampına Tilki'yle gönderen Celaleddin, amacına ulaşarak Kutlu Bike'nin kardeşi Cihangir'i teslim aldı. Kafile Gürgenç'e dönerken yolda Moğol sınır devriyesiyle karşılaştı. Sınır devriyesini uzaktan tespit eden Celaleddin, "Arkamızdan gelselerdi Cihangir'i almaya geliyorlar derdim. Bunlar karşımızdan geliyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan sınır askerleri" dedi. Celaleddin, Cihangir'i "Sakin ama hazırlıklı ol" diye tembihledi.

Sınır devriyesinin komutanı askerleriyle birlikte Celaleddin'in karşısına geçerek "Kimsiniz siz? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz" diye sordu. Celaleddin, "Bi Harezm askerleriyiz. Cengiz Han'ın yanından gelip Harezm'e gidiyoruz" dedi. Bunun üzerine Moğol komutanı "Bize niye haber verilmedi. Harezm askerlerinin topraklarımıza girdiğini duymadım. Çıkabileceklerini de duymadım" deyince Celaleddin "Demek ki seni umursamıyor" diye yanıtladı.

Moğol komutan bu sözlere sinirlenerek "Senin dilini keserim" diye çıkışınca ortalık gerildi. Celaleddin ise geri adım atmadı ve "Cengiz Han da senin kelleni keser" dedi. Moğol komutanı Cihangir'i gösterip "Şüpheli bir kafile bu. Cengiz Han'a bir haberci gönderip sorduracağım. O zamana kadar atlardan inip bekleyeceksiniz" deyince Celaleddin'in sabrı taştı ve kılıçlar çekildi. Celaleddin, Ötgir ve Kılıç, Moğol askerlerinin hakkından gelirken, Cihangir ve lalası tehlikeden uzaklaşmak istedi. Bir Moğol askeri Cihangir'e yönelince lalası araya girdi ancak hançerlendi. Tam bu sırada Celaleddin yetişip Cihangir'i kurtardı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in yedinci ve sezon finali bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

İzlemek İçin Tıklayın