Hayallere ilk adım! Kim Milyoner Olmak İster Başvuru Formu atv.com.tr’de!

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı Cumartesi akşamları atv’de devam ediyor. Milyoner olmak isteyenler, Kim Milyoner Olmak İster Başvuru Formu ile hayallerine bir adım atıyor.

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster, 12 soru sonunda 1 Milyon TL kazandırarak yarışmacılarını hayallerine kavuşturuyor. Üstelik yarışmacı 12. soruya ulaşamasa da baraj sorularını geçtiğinde, o ana kadar kazandığı para ödülünü de beraberinde götürüyor. Milyoner yarışmacıları, iki baraj sorusu sayesinde ödüllerini garanti altına alırken ilk 7 soruda üç joker hakkına sahip oluyor. 7. soruyu geçen yarışmacılara ekstra bir joker hakkı veriliyor.

Kim Milyoner Olmak İster joker hakları neler?

Kim Milyoner Olmak İster'de yedinci soruya kadar üç joker hakkı sunuluyor. Yarışmacılar "telefon joker hakkı" sayesinde, bir soru için seçtikleri kişiden telefonla yardım alabiliyor. "Seyirci jokeri" ile stüdyodaki izleyicilerden destek isteyebilen yarışmacılar, buna ek olarak "yarı yarıya joker hakkı" sayesinde istedikleri bir soruda yanlış iki cevaptan kurtulabiliyor.

Yarışmacılar 7. soruyu da doğru bildikleri takdirde yepyeni bir joker hakkına sahip oluyor. "Çift yanıt joker hakkı", bir soruya iki kez cevap verme şansını beraberinde getiriyor.

Kim Milyoner Olmak İster başvuru güncelleme formu atv.com.tr'de

atv ekranlarında fenomen haline gelen yarışmaya başvurmak ise çok kolay. Kim Milyoner Olmak İster Başvuru Formu sayesinde siz de hayallerinize ilk adımı atabilirsiniz. Yarışmaya daha önce başvurduysanız, başvurunuzu güncelleyerek de Milyoner'e katılma şansı yakalayabilirsiniz.

Kim Milyoner Olmak İster benzersiz soruları ve birbirinden bilgili yarışmacılarıyla her Cumartesi atv'de yayınlanıyor. Siz de "milyoner" olmak için son kararınızı verdiyseniz atv.com.tr'deki Kim Milyoner Olmak İster Başvuru Formu aracılığıyla hemen başvuru yapabilirsiniz.

Kenan İmirzalıoğlu karşısında sorulara doğru yanıt vermek için ter döken yarışmacılar, güzel anılarla stüdyodan ayrılıyor. Siz de bu yarışmacılardan biri olma fırsatını kaçırmayın.