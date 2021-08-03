Şebeke, anahtarın peşini bırakmıyor! Detaylar Baş Belası 7. Bölüm’de

Baş Belası son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. İpek bir kez daha ölümle burun buruna geldi. Şahin, İpek’i kurtararak şebekeye bir darbe daha indirdi.

Baş Belası 7. Bölüm İpek'in yaşadığı büyük korkuyla başladı. Anahtarın peşine düşen şebekenin adamları İpek'i kaçırdı. İpek'in korkusu başına silah dayanınca daha da arttı.

İpek'ten Şahin'e mesaj dolu bir video

Şebeke, Şahin'e ulaştırılmak üzere bir video çekmek isteyince İpek akıllı davrandı ve Şahin'e gizli mesajlar gönderdi. Video'nun başında ekiple birlikte gittikleri piknikten bahseden İpek, Şahin'in aşkının karşılıksız olmadığını söyledi. İpek, ıhlamur ağaçlarının güzel kokusu arasında kötü kokulardan bahsederken Şahin'e de ikinci mesajı iletmiş oldu. Bulunduğu yer için 'köy ama şehre yakın' bilgisini de gizli olarak veren İpek'in yerini tespit etmek Şahin için kolay oldu. İpek'in Anadolu Kavağı'nda olduğunu anlayan Şahin hızlı bir şekilde yola çıktı. Şahin, İpek'in bulunduğu yere ulaşarak İpek'in hayatını kurtardı.

Şahin, emniyette köstebek olduğunu düşünüyor

Yaşananların ardından emniyet içinde bir köstebek olduğunu düşünen Şahin, bu konuda İpek'i de uyardı. Kaçırılma olayından kimsenin haberi olmamasını isteyen Şahin, İpek'in kendisinden habersiz bir işe kalkışmaması gerektiğini tekrarladı. İpek ise bu işte Şahin'le birlikte olduğunu ve onun da bu durumu kabullenmesi gerektiğini vurguladı.

Yener Müdür ise yaşananların ardından bir kez daha Şahin'e sinirlendi. Şahin'in her taşın altından çıktığını düşünen Yener Müdür'ün neler planladığı merak konusu oldu.

Şahin ve İpek'in "şebeke" ile mücadelesi sürerken büronun yeni ikilisi bir yandan da farklı cinayetleri çözmek için yoğun çaba harcıyor. Baş Belası 7. Bölüm'de işlenen ilginç cinayetin ardından yaşananları öğrenmek için tıklayın.