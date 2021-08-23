Zahide Yetiş yeni programı ile atv’de! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane başlıyor

atv’de yepyeni bir yarışma başlıyor. Başarılı programcı Zahide Yetiş, yeni programı ile izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, Pazartesi saat 14.00’te ilk bölümü ile atv’de.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane atv'de başlıyor. Ekranların sevilen programcısı Zahide Yetiş yeni programı ile izleyicisiyle buluşuyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyecek olan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün atv ekranlarına geliyor.

Çiftler kıyasıya yarışıyor

Yeni yarışma programında, hafta içi her gün beş çift kıyasıya bir rekabet içine giriyor. Yarışmacılar ödüle doyarken izleyiciler de ekran başında yepyeni tarifler alma şansını yakalıyor. Ekrana yeni bir renk katacak olan yarışmayı izleyenler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor.

Başarılı programcı Zahide Yetiş'in keyifli sunumuyla renklenen yarışma programı izleyicisiyle buluşuyor. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, Pazartesi gününden itibaren hafta için her gün saat 14.00'te atv'de.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına nasıl başvuru yapılır?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Başvuru linki üzerinden başvurabilirsiniz. atv'de yeni yarışma programına katılma fırsatını kaçırmayın.