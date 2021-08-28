Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti.

Milyoner'deki ""Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında ""Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Mercan Sönmez 125.000 TL değerindeki ""Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir?" sorusunu açtırmayı başardı.



"Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir?

A) 36

B) 46

C) 56

D) 70



Doğru cevap: B) 46

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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