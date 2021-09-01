Ayşe ve Ferit yakınlaştı, Hande şahit oldu! Kalp Yarası’nda şimdi neler olacak?

Kalp Yarası 9. Bölüm, duygusal sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisinde Ferit ve Ayşe yakınlaştı. Dağ evindeki yakınlaşmaya Hande de tanık oldu.

Kalp Yarası'nda heyecan devam ediyor. Ferit ve Ayşe ilk kez birbirlerine karşı kurdukları duvarları yıkma fırsatı buldu. İkili arasındaki aşk ortaya çıktı. Ferit ve Ayşe dağ evinde yakınlaşırken Hande de olan biteni dışarıdan gizlice izledi.

Dağ evinde yaşanan romantik anlar Kalp Yarası son bölüme damga vurdu. Ayşe'nin utangaç tavırları Ferit'in hoşuna gitti. Sevdiği kızın üşümesi nedeniyle ona kazak giydiren Ferit, Ayşe ile iyice yakınlaştı. Bu anları dışarıdan büyük bir hüsran yaşayarak izleyen Hande, eline benzin dolu bidonu alarak ahşap evi yakmak istedi. Eline çakmağı da alan Hande, son anda bu kararından döndü. Hande, büyük bir hüzün yaşarken Ayşe ve Ferit'in el ele olması dikkat çekti.

Bir yanda Hande'nin hüznü, diğer yanda Ayşe ve Ferit'in mutluluğu

Birlikte bitki çayı içen, aynı havada üşüyen, sohbet eden, tatlı yapan Ferit ve Ayşe bir yanda duygusal anlar yaşarken diğer tarafta Hande'nin üzgün tavırları vardı. Hande, ikilinin birbirine aşık olduklarını fark ederken yine de vazgeçmeye niyetlenmedi. Baha ile birlikte yeni bir plan arayışına giren Hande, Baha'dan olumlu yanıt alamadı. Baha, yenildiğini kabul ettiğini söyledi.

Yenildiği masadan kalktığını söyleyen Baha, Ferit'in şoförü olmaktan da vazgeçti. Baha işinden istifa etti. Ayşe'ye gönderdiği sesli mesajda "Seni kendimden koruyacağım" diyen Baha, Ayşe'den kendisini affetmesini istedi. Ayşe ise, "Biz seninle ekmeğimizi bölüştük. Seni nasıl unuturum? Seni hep kardeşim olarak gördüm" sözleriyle eski arkadaşına cevap verdi.

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, heyecan, aşk ve entrika dolu bölümleriyle her hafta izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kalp Yarası 10. Bölüm, 6 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.

Kalp Yarası 9. Bölüm full izlemek için tıklayın.

Kalp Yarası 10. Bölüm fragmanı için tıklayın.