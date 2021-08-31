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KALP YARASI FRAGMAN
6 Eylül 2021, Pazartesi 20:00

Kalp Yarası 10.Bölüm Fragmanı

"Gözlerinde bir endişe bulutu var sanki..."

Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur. Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer. Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.

Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.

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