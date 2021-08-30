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KALP YARASI BÖLÜMLER
30 Ağustos 2021, Pazartesi 20:00

Kalp Yarası 9. Bölüm

Evlilik oyunu aşka dönüşür!

Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulmuş, Hande de bu anı uzaktan izlemiştir. Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner.

Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır. Adnan'ın aklına tek bir isim gelir: Yaman… İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan bir karar vermek zorundadır.

Leman, Sinan'ın Ebru'yla hala görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu fark ederek harekete geçmesi gerektiğini anlar.

Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindedir. İkili birbirinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamazken, Hande her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

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Kalp Yarası
6 Eylül 2021, Pazartesi
10. Bölüm fragmanı Kalp Yarası
Kalp Yarası - 2. Fragman
30 Ağustos 2021, Pazartesi
9. Bölüm fragmanı Kalp Yarası - 2. Fragman
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