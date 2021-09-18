Azade şiddete boyun eğmedi, Adnan’a meydan okudu!

atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 11. bölümünde usta oyuncu Şenay Gürler'in hayat verdiği Azade karakterinin yıllardır gördüğü psikolojik şiddete dur deyişi ve eşi Adnan'a gösterdiği tepki büyük alkış aldı.

atv'nin yapımını Süreç Film'in üstlendiği, pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, geçtiğimiz pazartesi ekrana gelen 11'inci bölümüyle yine reytinglerin zirvesinde yer aldı ve sosyal medyada çok konuşuldu.

Kalp Yarası'nın bu haftaki bölümüne usta oyuncu Şenay Gürler damgasını vurdu. Yıllardır eşi Adnan tarafından sağlığı ve kariyeri hiçe sayılarak psikolojik şiddete uğrayan Azade artık bu duruma dur dedi!

Adnan'la yaşadığı tartışmada sözünü esirgemeyen Azade, Adnan'ın bir anda kendisine el kaldırmasının ardından "Sen busun işte Adnan. Kadınların güçlü olmasına, kendi ayakları üzerinde durmasına katlanamayan bütün aciz erkekler gibi şiddete başvuruyorsun ama artık ne yapsan nafile!" diyerek tavrını koydu.

Azade'nin bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteren tepkisi Adnan'ı şoke ederken, Azade bununla yetinmeyerek şirketteki ve konaktaki durumunu yeniden değerlendirmeye ve ipleri eline almaya karar verdi.

Kalp Yarası, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!