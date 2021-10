Karayel'in yasını tutan Osman Bey, yeni yoldaşını böyle seçti

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 66’ncı bölümünde çok sevdiği atı Karayel’in katledilmesi ile büyük üzüntü yaşayan Osman Bey, yeni atını seçti.

Karayel'in katilinin bulunması için tüm imkanları seferber eden Osman Bey, çok sevdiği atını kaybetmesinin üzüntüsünü derinden yaşadı. Osman Bey'in yeni atını seçmesi için Demirci Davut Usta seçtiği soylu atları beyinin huzuruna getirdi.

Demirci Davut her biri soylu birbirinden güzel atların özelliklerini tek tek anlatırken, hala Karayel'in yasını tutmakta olan Osman Bey incelediği atlardan hiçbirini seçemedi. Tam bu sırada söze giren Kumral Abdal, atlardan birini dinleyerek "Beyim! Bu güzellik der ki at murattır. Allah ademi topraktan, atı rüzgardan yaratmıştır. Sana yoldaş olmak istermiş… Der ki… Atsızlık dervişlere abdallaradır, bey kısmına at yaraşır… Koyversin de beyime kanat olayım, göğünde ay olayım" dedi.

Bu sözler üzerine Kumral Abdal'ın işaret ettiği atı dikkatle inceleyen Osman Bey, "Demek öyle dersin Kumral Abdal. Davut Usta eğeri buna vurasın. Halletmem gereken mühim bir iş vardır. Yeni yoldaşımla gideyim" diyerek kararını açıkladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 66'ncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Sahneyi İzlemek İçin Tıklayın!