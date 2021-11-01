Milyonların gözü kulağı bu haberde! Yeni EYT formülü, emekli maaşı, asgari ücret ve 3600 ek gösterge…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni EYT düzenlemesi için beş formül belirledi. Emeklilikte yaşa takılanları neler bekliyor? İşte son EYT gelişmeleri…

Milyonların gözü kulağı EYT ile ilgili yapılması planlanan düzenlemede. Son gelen EYT haberleri ise emeklilikte yaşa takılanlara umut oldu. EYT ile ilgili son haberler neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son kabine toplantısından sonra sinyalini verdiği düzenlemede ilk adımlar atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili beş formül oluşturdu.

İşte merakla beklenen yeni EYT formülleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilk olarak 'kısmi emeklilik' üzerinde duruyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları ilgilendiren bu formüle göre erkekler 55, kadınlar ise 50 yaşında emekli olabilecek. Bu formül kabul edilirse emekli olmak isteyenlerde ayrıca 3600 prim günü şartı aranacak.

EYT için hazırlanan ikinci formüldeyse prim ve gün önemli olacak. 1999 yılı öncesi sigortalı olanlar, 5000 – 5975 gün arasında prim gününü doldurduysa emeklilik için yaş şartı aranmayacak. Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren üçüncü formül ise sadece çalışma yılı üzerinde duruyor. Bakanlığın formülüne göre, 1999 yılından önce sigortalı olarak 25 yıl sigortalı çalışmış herkes emekliliğe hak kazanabilecek.

Dördüncü ve beşinci formüller ise Avrupa'dan ithal edildi. Almanya ve Finlandiya modelleri, daha erken emeklilik ama daha az maaş anlamına geliyor.

En düşük emekli maaşı 2000 TL

Masada EYT ile ilgili son gelişmelerin yanında emekli maaşı ve asgari ücret düzenlemeleri de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 2 bin TL olması ve asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılması yönünde talimat verdi. Cumhurbaşkanın talimatı, emeklileri ve asgari ücretle çalışanları heyecanlandırdı.

Gündemden düşmeyen bir diğer önemli konuysa 3600 ek gösterge oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz" dediği 3600 ek gösterge için de çalışmalar sıklaştırıldı. 3600 düzenlemesi, memurların emekli maaşlarına yüzde 25 zam olarak yansıyacak.

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