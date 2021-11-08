Bakanlar Kurulu toplanıyor! 2022 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? EYT’de önemli gelişmeler…

Bakanlar Kurulu, başkent Ankara’da toplanıyor. Tüm ülkeyi yakından ilgilendiren gelişmeler Bakanlar Kurulunun gündemine geliyor. İşte son EYT haberleri, asgari ücret gelişmeleri, emekli maaşlarına yapılacak düzenleme ve 3600 ek gösterge…

Türkiye'nin gözü kulağı Bakanlar Kurulu toplantısında. Yeni EYT formülünün gündeme geleceği toplantıda 2022 asgari ücret zammı, emekli maaşlarında yeni düzenleme ve 3600 ek gösterge konuları da gündeme gelecek.

2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışanın ve emeklinin gözü Ankara'ya çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar yeni formül için gün sayarken asgari ücrete yapılacak zam da merak konusu oldu. 'Asgari ücrete ne kadar zam gelecek' sorusu gündemin en sıcak konusu haline geldi. 2021 yılında net 2,825 TL olan asgari ücret, 2022 yılında ne kadar olacak?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artış gösteren fiyatların halkı bunaltmaması için çalışmalar yapılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışanı koruyacak bir ücret üzerinde durulacağını açıkladı. 2022 yılı için belirlenecek olan asgari ücretin, enflasyonun üzerinde olma ihtimali de masada yer alıyor. Bu senaryo gerçekleşirse 2022 yılı asgari ücreti 3500 TL civarında olacak.

Emekli maaşlarına yapılacak zam da Bakanlar Kurulunun gündeminde yer alıyor. Yeni düzenlemeye göre en düşük emekli maaşının 2 bin TL olması bekleniyor.

EYT formülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir diğer önemli gündem maddesi ise EYT. Emeklilikte yaşa takılanlar için konuşulan yeni formüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan EYT çalışmalarında önemli bir aşama kaydedilecek.

Memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda ciddi adımlar atılıyor. 2022 yılının sonuna kadar tamamlanması beklenen çalışmalar için yol haritası belirlendi.