200 bin TL’lik soruyu açtırdı! İşte Milyoner yarışmacısı Elif Topçu’nun performansı…

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan sürüyor. Başarılı performansıyla 200 bin TL değerindeki soruyu gören Elif Topçu ne kadar ödül kazandı? İşte yanıtı…

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu anlara sahne oldu. atv ekranlarının fenomen yarışmasında muhteşem bir performans sergileyen Elif Topçu, 200 bin TL değerindeki soruyu görmeyi başardı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü'nü bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine başladığını dile getiren genç yarışmacı, sorulara verdiği yanıtlarla herkesin takdirini kazandı.

Soruları teker teker geçerek 1 milyon TL değerindeki soruya yaklaşan yarışmacı, 200 bin TL'lik soruya ne yanıt verdi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Elif Topçu'nun karşı karşıya geldiği o soru;

Türkçe sözlüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?

a- Atlar tepişir, arada eşekler ezilir

b- Filler tepişir, arada çimenler ezilir

c- Develer tepişir, arada pireler ezilir

d- Horozlar tepişir, arada yumurtalar ezilir

Doğru Cevap: Atlar tepişir, arada eşekler ezilir

Milyoner'de 200 bin TL değerindeki atasözü sorusunun cevabı "Atlar tepişir, arada eşekler ezilir" oldu. Genç yarışmacı, soruya cevap vermemeyi tercih ederek 100 bin TL ile yarışmadan ayrılırken kendisine en yakın gelen cevabın "Atlar tepişir, arada eşekler ezilir" olduğunu söyledi.

Başarılı yarışmacıyı tebrik eden Kenan İmirzalıoğlu, "Aslında sorunun doğru yanıtını biliyordun. Devam etseydin belki de 1 milyon TL değerindeki soruyu görecektik. Yaşattığın heyecan için teşekkürler" ifadelerini kullandı.