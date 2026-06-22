Müge Anlı ile Tatlı Sert

Ramazan Yıldız'a 800 bin TL'ye patlayan aşk.

%86 bedensel engelli 57 yaşındaki Ramazan Yıldız, 29 yaş küçük sevgilisi Leyla Abdullahyeva tarafından evlilik vaadiyle 800 Bin lira dolandırıldığını iddia ediyor.

Evlilik vaadiyle birinin 800 bin TL'sini diğerinin 700 bin TL'sini mi aldı?

İddiaların odağındaki isim canlı yayında...

Leyla isimli kişi şuan da Fas'da olduğunu, kimseyi dolandırmadığını söyledi.

Nurgül Şahin Soysal'ın ölümündeki çelişki sarmalı.

Kuşkuların odağındaki eş canlı yayında...

25 Mayıs 2023 tarihinde Kayseri'deki evinde eşi tarafından ölü bulundu iki çocuk annesi Nurgül Şahin Soysal. Kardeşi şüphe oklarını ablasının ölümünden kısa süre önce ihanetini öğrendiğini söylediği eşine yöneltti. Şüpheli eş Mehmet Soysal iddiaları yanıtlamak için stüdyoda.