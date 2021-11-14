İdil Celiloğlu Kim Milyoner Olmak İster’de ne kadar kazandı? İşte yanıtı…

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan devam ediyor. Gösterdiği performansla alkış alan yarışmacı ne kadar ödül kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster'de performansıyla dikkat çeken başarılı yarışmacı İdil Celiloğlu, yarışmada ne kadar ödül kazandı? Çiçeği burnunda annenin Milyoner'de gösterdiği başarı, izleyenlerden de alkış aldı.

Birbirinden farklı sorularıyla yayınladığı her dönemde gündem olan Kim Milyoner Olmak İster'de, yarışmacı İdil Celiloğlu'nun karşılaştığı ilginç sorular ve cevapları şöyle;

Hangi gezegen Dünya'dan hacimce ve kütlece daha büyüktür?

a- Üranüs

b- Mars

c- Venüs

d- Merkür

Doğru Cevap: Üranüs

Dünya'dan hacimce ve kütlece daha büyük bir gezegen olan Üranüs, Kim Milyoner Olmak İster sorusunun doğru yanıtı oldu. İdil Celiloğlu, yarı yarıya joker hakkını kullanarak doğru cevaba ulaştı.

"Sakın kimseye bir şey anlatmayın. Herkesi özlemeye başlıyorsunuz sonra" cümlesiyle biten, 16 yaşındaki Holden'ın okuldan atılışını ve sonrasını anlatan kitap hangisidir?

a- Pal Sokağı Çocukları

b- Şeker Portakalı

c- Çavdar Tarlasında Çocuklar

d- Oliver Twist

Doğru Cevap: Çavdar Tarlasında Çocuklar

Milyoner'de başarılı yarışmacıyı 30 bin TL'lik barajın üstüne taşıyan sorunun doğru cevabı Çavdar Tarlasında Çocuklar oldu. J. D. Salinger tarafından kaleme alınan kitap, etkileyici tarzıyla tüm kitapseverlerin başucunda yer almayı başardı.