Yeni dizi Destan, 23 Kasım Salı akşamı 20.00’de atv’de

atv’nin yeni dizisi Destan, 23 Kasım Salı akşamı izleyicisiyle buluşuyor. İlk tanıtımlarından itibaren merak konusu olan dizi, sezona damga vurmaya geliyor.

atv ekranlarında yepyeni bir 'Destan' başlıyor. Bozdağ Film imzasını taşıyan Destan, 23 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de atv'de. İlk fragmanı ile birlikte büyük bir ilgi gören yeni dizi Destan, güçlü hikayesi ve sunacağı görsel şölenle izleyicileri atv'ye kilitlemeye geliyor.

Destan dizisinin başrolünde 'Akkız' rolüyle Ebru Şahin yer alıyor. Şahin'e, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı dizinin senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem yazıyor.

Ekranların yeni dizisi Destan sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde büyük bir heyecanla bekleniyor. Henüz yayına girmeden yurt dışında yoğun ilgi gören dizi, adından söz ettirmeye başladı.

Destan dizisi konusu ne?

Merakla beklenen yeni dizinin hikayesi ise destanların yazıldığı değil, yaşandığı zamanlara değiniyor. Esir düşen savaşçı bir kız, kendini acımasız bir iktidar savaşının içinde buluyor. Genç kızı aynı zamanda, saf bir aşk bekliyor. Düşmanına esir olan Akkız'ın hikayesi, babasının sarayında ezilen çolak ve topal Batuga ile destanlaşıyor. Bu ikiliyi başta herkes göz ardı ederken onlar, imkansızı başarmak için güçlerini birleştiriyor. Kaderleri henüz çocukken kesişen Akkız ve Batuga'nın öyküsü izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Destan dizisi oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor

Bozdağ Film imzalı Destan dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla da ilgi topluyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Kanbolat Görkem Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Berna Üçkaleler, Müge Duygun, Faruk Aran, Doruk Şengezer, Aysel Yıldırım, Cihangir Köse ve Onur Yenidünya yer alıyor.

Destan fragmanı izlemek için tıklayın.