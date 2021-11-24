“Destan”a görkemli izleme

Türkiye televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı "Destan" dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu. Dizi yayınlanan ilk bölümüyle Tüm Kişiler ve 20+ABC1'de en yüksek izlenme oranlarına ulaşarak birinci oldu.

Türkiye'yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de merakla beklenen Destan'ın ilk bölümünü oyuncular, yapım ekibi, atv yönetimi ve çalışanları dün akşam Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen galada hep beraber izledi.

Yapımcı Mehmet Bozdağ "Aşağı yukarı bir yıllık hazırlık süreci ile bugün yayına getirdik. Tüm ekip arkadaşlarıma yayıncı kuruluşumuz atv'ye can-ı gönülden teşekkür ederim. Çünkü bu Türk televizyonları için irrasyonel bir projeydi. Bize inandılar, güvendiler ve bizi desteklediler. Artık işimiz daha da zor. Destan'la çıtayı bu noktaya getirdik, daha da iyi hale getirmeliyiz. Kendi adıma söyleyebilirim ki olağanüstü bir iş çıkardık. Bu süreçte yanımızda olan, inanan herkes var olsun. Hepimizin yüreğine, emeğine sağlık." diyerek teşekkür etti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Destan dizisinin zengin oyuncu kadrosunda Kanbolat Görkem Arslan, Teoman Kumbaracıbaşı, Deniz Barut, Elif Doğan, İpek Karapınar, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Osman Albayrak, Şahin Ergüney, Ahmet Olgun Sünear, Alper Düzen, Ecem Sena Bayır, Bilgi Aydoğmuş, Esra Kılıç, Hilal Uysun, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Faruk Aran, Müge Duygun, Mehmet Sertakan, Aysel Yıldırım, Seca Naz Karabulut, Cihangir Köse, Berna Üçkaleler, Doruk Şengezer, Onur Yenidünya yer alıyor.