Destan 3. Bölüm 2. Fragmanı atv.com.tr’de! Akkız ve Batuga ne konuştu?

atv ekranlarının yeni dizisi Destan, 3. Bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin 3. Bölüm 2. Fragmanı hangi sahnelerle dikkat çekti?

İlk iki bölümüyle reyting listesinin zirvesine kurulan Destan, 3. Bölüm 2. Fragmanı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. atv ekranlarına gelen Bozdağ Film imzalı Destan, yeni bölümüyle Salı akşamı 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Destan 3. Bölüm nelere sahne olacak? İşte ilgiyle izlenen dizinin yeni bölüm fragmanından detaylar…

Hanlıklar arasındaki mücadele sürüyor

Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden alan ulu kağanı Alpagu Han'ın sözleriyle başlayan Destan fragmanı, Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasındaki çekişmenin devam ettiğini gösterdi.

Destan son fragman, Batuga ile Akkız arasındaki konuşmayla da sevenlerini meraklandırdı. Batuga'nın "Keşke ben de sana bir şey verebilseydim" sözüne Akkız'ın yanıtı, "Verdin, adımı" şeklinde oldu. İki kader ortağının bu konuşmasının sonunda neler yaşanacağı merak konusu haline geldi.

Alpagu Han'ın acımasız yönünü de ortaya koyan tanıtım, ''Bize karşı suç işleyen Han bile olsa yaşatmayacağımızı halka göstermemiz gerek!'' sözleriyle ilgi topladı.

Destan 3. Bölüm Salı akşamı saat 20.00'de atv'de.

Destan 3. Bölüm. 1 Tanıtımı için tıklayın.

Destan 3. Bölüm 2. Tanıtımı için tıklayın.