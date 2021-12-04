ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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DESTAN FRAGMAN
7 Aralık 2021, Salı 20:00
Destan - 2. Fragman

Destan 3.Bölüm Fragmanı

‘’Bize karşı suç işleyen Han bile olsa yaşatmayacağımızı halka göstermemiz gerek!’’

Batuga ve Akkız'ın kaderi birlikte çiziliyor

Destan'ın üçüncü bölümünde, Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekler. Oysa Gök'ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir. Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler. O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han'ı rahatsız etmiştir. Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Hanların bilediği kılıçlar, bu sefer de iki kahramanımızın yüreklerini mi kanatmıştır?

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30 Kasım 2021, Salı
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7 Aralık 2021, Salı
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Destan - 2. Fragman
30 Kasım 2021, Salı
2. Bölüm fragmanı Destan - 2. Fragman
Destan
30 Kasım 2021, Salı
2. Bölüm fragmanı Destan
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