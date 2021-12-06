Evde börek açtığı karısı, Pideci Gökhan'a kaçtı

Uşak’tan kaybolan eşi Zehra Kıyak’ı arayan Serkan Kıyak, Müge Anlı ile Tatlı Sert’te acı gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Zehra Kıyak, Pideci Gökhan ile olduğunu açıkladı.

atv'nin büyük ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, çok ilginç bir konuyla gündem oldu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Serkan Kıyak, evliliğinin ikinci yılında eşi tarafından terk edildi. Serkan Kıyak, eşi Zehra Kıyak'ın canlı yayına bağlanmasının ardından sinir krizi geçirdi. Bir çocuk sahibi çiftin evliliği bitme noktasına gelirken Zehra Kıyak, Pideci Gökhan'la birlikte olduğunu açıkladı.

"Çocuğum annesiz büyümesin"

Karısının canlı yayındaki açıklamalarından sonra sinir krizi geçiren Serkan Kıyak, stüdyodan güçlükle çıkarıldı. Kendisini yerlere atarak gözyaşı döken genç adam, "Çocuğum, benim gibi annesiz büyümesin" diyerek ağladı. Zehra Kıyak'ın kendisini daha önce beş kez aldattığını dile getiren Serkan Kıyak, "Daha önceki hatalarını affettim. Bunu da affederim, yeter ki gel" diye konuştu.

Zehra Kıyak ise kocasına dair içinde bir sevgi kalmadığını söyleyerek Pideci Gökhan'la yaşamaya devam edeceğini ifade etti. Bir çocuk annesi kadın, "Ben seni sildim. Rahatım yerinde. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Ailemi de sildim, onlarla da görüşmeyeceğim. Annem, anneannem kimse umurumda değil" dedi.

Börekler açtığı karısı evden kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Serkan Kıyak, eşi Zehra Kıyak'ın Uşak'tan kaybolduğunu söylemişti. İki yıllık evli olduklarını dile getiren Kıyak, karısına börekler açtığını, çörekler yaptığını ama her şeye rağmen Zehra Kıyak'ın evi terk ettiğini ifade etmişti. Genç kadının nerede olduğundan haberi olmadığını belirten Kıyak, "Neredeyse dönsün, affediyorum. Ben anne sevgisi görmedim. Çocuğum öyle olmasın" sözlerini kullanmıştı.

Ekranların reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınla atv'de.

Serkan Kıyak ve Zehra Kıyak'ın karşı karşıya geldiği anları izlemek için tıklayın.