Bir çocuk annesi Zehra Kıyak bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Zehra Hanım, eşi ile görüşmek istemediğini, eşini sildiğini dile getirince Serkan Bey zaten pideciden şüphelendiğini, eşini defalarca affettiğini, eşinin hep kendisini aldattığını, neden yaptığını sorgulayıp eşinin dönüp gelmesini, o pidecinin 2 çocuğu olduğunu söyledi. Serkan Bey, kendisinin bir kere bile alkol içmediğini, 87 yaşındaki nenesini nasıl bırakıp gittiğini, eşinin annesinin sülalesinin perişan olduğunu dile getirdi. Zehra Hanım, eşini kesinlikle istemediğini, kendi rahatının yerinde olduğunu, anneannesinin umurunda olmadığını, kimsenin kahrını çekecek durumda olmadığını, zorunda olmadığını ama çocuğunu bir şekilde alacağını dile getirdi.