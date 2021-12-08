Serkan kararını verdi, boşanacağını söyledi

Serkan Kıyak, 3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için Müge Anlı'ya katılmıştı. Canlı yayın sırasında Serkan Kıyak'ın anlattıkları ve defalarca kendisini aldatan eşine gözyaşları içinde yalvarması gündem olmuştu.

Canlı yayına bağlanan Zehra Kıyak pideci Gökhan ile kaçtığını ve geri dönmeyeceğini söyleyince Serkan Kıyak, kendinden geçmişti. Eşinden ayrılmaya karar veren Serkan Kıyak en iyi yapığı şeyi yaptı ve kollarını sıvayıp mutfağa girdi. İstanbul'da kaldığı otelin mutfağında börek yapan Kıyak, bugün canlı yayına yaptığı börekleri getirerek Müge Anlı'ya ikram etti. Hayatında yeni bir başlangıç yapacağını söyleyen Serkan Kıyak'a Müge Anlı'dan bir destek geldi. Anlı, atv'de yayınlanan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına katılıp yarışması ve yeni insanlarla tanışarak moral toplaması için yardımcı olacağını söyledi. Sözünün arkasında duracağını göstermek için de canlı yayına Zahide Yetiş'i çağırdı. Zahide Yetiş, Serkan'ı yarışmacı olarak programa çağırma sözü verdi.

Eşinin eve dönmesi için yalvarmıştı…

Uşak'tan Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak, eşinin 2 yaşındaki bebeklerini ve görme engelli anneannesini bırakıp 3 Aralık'ta ortadan kaybolduğunu söyledi. Yetiştirme yurdunda büyüdüğü için çocuğunun da annesiz kalmasını istemediğini söyleyen Serkan eşinin kandırıldığını ifade etmişti. 2.5 yıllık evliliklerinde Zehra'nın kendisini aldattığını ama her seferinde affettiğini de ekledi. Zehra'nın engelli anneannesine çocuklarını bıraktığını ve anneannesinin maaş kartlarını aldığını söyleyen Kıyak, eşine kendi elleriyle börekler açtığını, yemekler yaptığını da anlattı. "Güzel karım, melek karım" diyerek de eşinin dönmesi için sürekli çağrıda bulundu. Yayın sırasında bağlanan bir izleyici ise Zehra'nın kendisini aradığını ve karşı komşuları pideci Gökhan'la kaçtıklarını söylediğini söyledi. Ardından canlı yayına telefonla bağlanan Zehra, Serkan'ı ve ailesini istemediğini ve anneannesinin de umurunda olmadığını aktardı. Zehra kesin bir dille boşanmak istediğini söylese de Serkan, Zehra'nın dönmesi için canlı yayında sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Kendisini yerlere atan Serkan eşine yalvarsa da ikna edemedi.

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