Aileler, Ferit ve Ayşe'nin isteme töreni için bir araya geldi

atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #GitmeneİzinVermem etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

24.Bölümde neler oldu?

Ayşe'nin tehlikede olduğunu duyan Ferit soluğu Şahin'in çiftliğinde aldı. Ayşe'yi koruyabilmek için ortalığı ayağa kaldıran Ferit, Mirza engeline takılsa da Ayşe'yi alıp çiftlikten ayrıldı. Dağ evine giden ikili arasında sular durulmaya başladı.

Azade, gerekli parayı toparlayıp Hüseyin'in karşına çıktı ancak Hüseyin'in eline geçirdiği koz sayesinde avantaj sağladı. Azade'ye konuşmaktan vazgeçtiğini söyleyen Hüseyin, Yaman'ı tehdit ederek hapishaneden çıkmayı başardı.

Yaman ve Hande'nin Sancakzade Konağı'na girme planları Zümrüt'ün Hande'nin hastanede kalmasına karar vermesiyle alt üst oldu. Zümrüt'ün bu hamlesiyle her şey değişirken Betül de Yaman'ı kaybetmemek için büyük bir savaşa girdi.

Azade'nin sert tutumuna daha fazla dayanamayan Vedia, Zeytin'i de yanına alarak konaktan ayrıldı. Yaman'ın yardım teklifini kabul etmeyen Vedia, Ayşe'nin yanına gitti. Ayşe'nin Ferit'in yanında olması nedeniyle deliye dönen Şahin, Sancakzade Konağı'nı bastı. Şahin'i elinde silahla konakta gören Azade, Şahin'e cevap vermekte gecikmedi.

İki aile arasında gerginlik yaşanırken, Ferit ve Ayşe, Elif'le yüzleşti. Ancak Elif, dedesinin tavsiyesine uyarak gerçeği ikiliden sakladı. Ayşe sonunda Ferit'e karşı gardını indirdi. Bu anlara tanık olan Mirza ise deliye döndü. Şahin, Ayşe'yi kaybetmemek için Ferit ve Ayşe aşkına engel olmayacağını söyleyip her şeyin usulüne göre yapılmasını istedi.

İsteme töreni için iki aile bir araya geldi. Azade'nin son anda çıkıp gelmesi ve davranışlarındaki tuhaflık ise herkesin dikkatini çekti.

"Kalp Yarası" yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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