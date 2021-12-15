'Destan' seyirciyi ekrana bağladı

Akkız'ın intikamını almasına kim engel oldu?

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. #KutluDestanımız etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme girerken, gece boyunca Türkiye ve dünya gündemindeydi.

'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,19 reyting ve %19,22 izlenme payı alarak birinci oldu.'Destan'ın dördüncü bölümünde, Gök Saray'daki esareti devam eden Akkız, asi davranışı nedeniyle dikkat çekti. Batuga'nın yardımı ile saraydan kaçmayı planlayan Akkız, gitmeden önce yarım bıraktığı işi tamamlayarak Alpagu Han'ı ortadan kaldırmak istedi.

Ateşi bir türlü düşmeyen Alpagu Han, kendisine kurulan komployu ortaya çıkmak için uğraşırken, oğulları Temur ve Kaya'dan Dağ Hanlığı'nı soruşturmasını istedi. Çolpan Hatun'un saraya sızma planının ise sanılandan çok daha eski olduğu ve Çolpan'ın yemeklere karıştırdığı özel karışımla gelinlerin veliaht sahibi olmasının önüne geçtiği ortaya çıktı. Akkız, asi davranışı nedeniyle cezalandırılırken, Batuga bir kez daha duruma müdahale ederek onu kurtardı. Zindandaki duvarın tuğlalarını sökmeyi başaran Batuga, Akkız'a çıkış yolunu gösterdi. Akkız ise sarayın gizli tünellerini kullanarak Alpagu Han'ın odasına gitti. Akkız, tam kılıcını Alpagu Han'a indirecekken bir el onu engelledi!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek...