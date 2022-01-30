Kardeşler Emel'e kavuştu!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 37.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #Kardeşler etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 37. Bölümde neler yaşandı?

Şengül yaptıklarının bedelini sokaklara düşerek ödedi!

İlknur'un kız kardeşi ile konuşmasını duyan Emel kaçmayı başardı. Aramalar sonucu bulunan Emel, gerçekleri anlatınca Şengül yaptığının bedelini ağır ödedi. Evsiz kalan Şengül kapı kapı dolaşarak kendine kalacak yer aradı ancak kimseden yardım alamadı.

Suzan, kendini aklamayı başardı. Resul'e ihaleyi satanın eşi olduğunu video ile kanıtladı.

Asiye ile Doruk arasında çekişme devam eder. Asiye'nin ödev için Kaan ile eş olması Doruk'u kıskançlık krizine soktu.

Cemile, sonunda Tolga'nın psikopat yüzünü anlar. Ömer her şeyi ona anlatır. Cemile de ilişkiyi sonlandırır. Ancak Tolga'dan kurtulmak sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Tolga, kendisini terk etmek isteyen Cemile'yi eve kitler.

Resul ise Suzan'ın kapısına gelerek ondan özür diler ve işe geri dönmesini ister. Berk'in annesinin yanında temizliğe devam eden Şengül ev için yaptığı alışverişte kapkaç saldırısına uğrar. Başını çarpıp hastaneye kaldırılan Şengül, çarpmanın etkisiyle hafızasını kaybeder.