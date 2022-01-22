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KARDEŞLERİM BÖLÜMLER
29 Ocak 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim

Kardeşlerim 37. Bölüm

Ömer ve Asiye her yerde Emel'i arıyorlar!

"Ne olurdu bir sene de insanlık moda olsa…"

İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.

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Kardeşlerim
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37. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
29 Ocak 2022, Cumartesi
37. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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