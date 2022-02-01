Esra Erol’un mücadelesi karşılığını buldu: Elif ailesine döndü!

atv’nin sevilen programı Esra Erol’da bir mucizeye daha ev sahipliği yaptı. Türkiye’yi gözyaşlarına boğan Elif Yıldırım, ailesinin yanına dönmeyi seçti. Esra Erol, verdiği karardan dolayı 18 yaşındaki genç kıza teşekkür etti.

Türkiye'nin konuştuğu 18 yaşındaki Elif Yıldırım, ailesinin yanına döndü. Kızlarının evi terk etmesiyle birlikte soluğu Esra Erol'da alan Yıldırım Ailesi mutlu sona ulaştı. Gözü yaşlı aile, kızlarının verdiği kararın ardından bu kez mutluluktan ağladı.

Kız kardeşinin eve dönme kararının ardından çok mutlu olduğunu dile getiren abla Münevver Yıldırım, "Elif ağlıyordu ama mutluluktan ağlıyordu. Biz onunla eskisi gibi olacağız, hiçbir şey değişmeyecek" dedi.

Esra Erol, anne ve babaya çağrı yaptı

Anne ve babaya düşen sorumlulukları bir kez daha hatırlatan başarılı programcı Esra Erol, "Siz artık ona eskisinden de çok yakın olacaksınız. Onunla daha çok konuşacaksınız, derdini daha çok paylaşacaksınız" sözlerini kullandı.

Ailesine dönme kararı aldıktan sonra Esra Erol canlı yayınına telefonla bağlanan Elif Yıldırım, kararını bir kez de canlı yayında duyurma fırsatı buldu. Elif'in ailesini hemen kızlarının yanına göndereceğini ifade eden Esra Erol, genç kızın hayatının geri kalanında çok mutlu olmasını istediğini vurguladı.

Yıldırım Ailesi, Esra Erol'da ekibine teşekkürlerini iletti. Aileye kızlarından vazgeçmedikleri için teşekkür eden Esra Erol, "En büyük teşekkürü de bu kararından dolayı Elif'e iletiyorum" dedi.



