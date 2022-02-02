Selcan Ana, Bala Hatun ve Malhun Hatun'a seslendi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 80’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü.

'Kuruluş Osman'da Gündüz Bey'in kararı ile Kayı obasından sürülen Selcan Ana, kafilenin uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Selcan Ana hatunlar tarafından Şeyh Edebalı'nın dergahında tedavi altına alındı.

Yarası hayli ağır olan ve ölümle pençeleşen Selcan Ana, Malhun ve Bala hatunlara "Osman'ım! Ona deyin anası ondan razıdır! Osman'ımın düşlerini süsleyen o devlet yolunda… Daim bir olun! Ben göremedim ama siz o günleri göreceksiniz inşallah" dedi.

Büyük hüzün yaşayan hatunlar Selcan Ana'nın bu sözlerine "Birlikte göreceğiz" diye cevap verirken, "Bana kısmet değilmiş kızım! Beyliğini gördüm… Devletini görmek nasibimde yokmuş! Osman'ım o görklü devlet düşünü görür… Görür ya… Bilin ki evlatlarınız da Osman'ımın gördüğü düşün tabiri olacaklar. Evlatlarınıza bunu belletmek de sizin, anaların görevidir. Ana otağın terbiye edenidir. Yetiştirenidir. Otağdan oba obadan devlet yetişir. Osman'ımın kuracağı devlet sizin merhametle asalet dolu ellerinizden yeşerecektir. Orhan'ım da gardaşı da görklü bir ağacın en kavi dalları olacaklar. Evlatlarınızı devletlendirip, gölgenizde serinletecek olan sizlersiniz!"

Malhun Hatun ve Bala Hatun bu sözler üzerine gözyaşlarına hakim olamazken, Selcan Ana "Anasız ne var ki şu kainatta? Devlet anasız olsun! Ne mutlu ki Osman'ımın kuracağı devlet sizin gibi iki yiğit ananın elinde kundaklanacak. Şükür rabbime…" diyerek sözlerini bitirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 80'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.