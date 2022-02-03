Altay Kurtoğlu geçmişiyle yüzleşiyor! Yalnız Kurt 2. Bölümü ile atv’de

Ekranların merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt’ta heyecan başladı. İlk bölümüyle adından çokça söz ettiren dizinin ikinci bölüm fragmanı da beğeni topladı.

İlk bölümüyle reyting listesinin zirvesine yerleşen Yalnız Kurt 2. Bölüm fragmanı ile büyük heyecan yarattı. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'un yeni bölüm tanıtımında Altay Kurtoğlu'nun kendi geçmişine dair öğrendiği bilgiler ön plana çıktı. Heyecan ve aksiyonun hiç eksilmediği Yalnız Kurt 2. Bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Altay, Esra'ya verdiği sözü tuttu

Kumandan tarafından 'yetim kurt' olarak büyütülen Altay, Esra'nın sırrını çözmeye çalışıyor. Esra'nın öldüğünü düşünen Altay, onu bir anda karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Esra'ya verdiği sözü tutan 'yetim kurt', kızı Ela'yı buluyor. Doğan'ı alt etmek için planlar yapan Altay, kendi geçmişine dair sırları da tesadüf eseri öğreniyor.

Yıllardır bu anı bekleyen Davut Bahadır ise özenle yetiştirdiği Altay'a gerçekleri açıklıyor. Düşmanlarıyla tanışan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini ediyor.

Heyecan dolu çatışma sahneleriyle dikkat çeken Yalnız Kurt 2. Bölüm Fragmanı sosyal medya kullanıcılarının da gündeminde yer aldı.

Hasan Denizyaran, Damla Colbay ve Cihan Ünal gibi isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt 2. Bölümü ile Cuma saat 20.00'de atv'de.