Yalnız Kurt'un illüstrasyonları çok beğenildi

atv ekranlarında seyirciyle buluşan, ilk bölümüyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan, etkileyici senaryosu ile Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan "Yalnız Kurt" dizisi illüstrasyonları ile de çok konuşuldu. Dizinin ilk sahnelerinde kullanılan 13. Dede korkut destanında yer alan "Salur kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürme hikayesini" konu alan illüstrasyonlar için usta yönetmen Osman Sınav'ın kızı Ayşegül Sınav özel çizimler yaptı. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından dizinin açılış sahnesinde kullanılan çizimler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

Yalnız Kurt (Cuma) akşam yeni bölümüyle atv'de…