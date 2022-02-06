Tolga intikam için ortalığı ateşe verdi!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 38.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #İntikamAteşi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 38. Bölümde neler yaşandı?

Cemile İstanbul'u terk etti Tolga çılgına döndü

Şengül'ün hafızası yerine henüz gelmemiştir. Ailece bunu için uğraşırlar. Akif ile anlaşan Ayla, Resul'ü yine tuzağa düşürür. Boşanma evraklarından kurtulmayı başarır. Berk ile Aybüke'nin arası yine açılır. Annesinin onların evinde temizlik yaptığını ve kaldığını öğrenir. Süsen, Ömer'e iş bulur oto yıkamada. Ancak maaşını Süsen'in ödediğinden habersizdir. Ancak bunu öğrenir ve büyük olay çıkartır. Doruk, Asiye ile Kaan'ı fena kıskanmaktadır. Okulda ara tatil olur ve dönemin stresini atmak için parti verilir. Cemile, Tolga'nın baskısına dayanamaz ve İstanbul'dan gider. Tolga'ya veda telefonu açar. Bu durum Tolga'yı çılgına çevirir. Okul partisinde Asiye'nin Kaan ile dans etmesi de Doruk'un kıskançlığını iyice körükler. Ve iki kardeş birbirine girer. Ancak Tolga'nın partiyi basması iyice tuz biber eker. Ömer'i tehdit eder. Ancak herkes gitti zannederken Asiye'yi tuvalete kitler ve partiyi ateşe verir. Çıkan yangında herkes panikle kaçmaya çalışırken Asiye kadınlar tuvaletinde kitli kalır. Durumu fark eden Ömer onu kurtarmak için içeri girer.