"Adı Sevgi'nin" yeni tanıtımı yayınlandı!

“Asla Yalnız Yürümeyeceksin…”

atv'nin heyecan ve merakla beklenilen yeni dizisi "Adı Sevgi"nin 2. tanıtımı yayınlandı. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla ekranlara gelecek olan dizinin yeni tanıtımı büyük ilgi gördü.Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in başrollerini paylaştığı atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin yayınlanan ikinci tanıtımını büyük ses getirdi. Tanıtımı sosyal medyada paylaşan izleyiciler, beğenilerini dile getirdiler.

Öğretmenler başımızın tacıdır...

"Adı Sevgi", öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.Yakında atv ekranlarına gelecek dizide, usta oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat dünyasının genç yetenekleri de bir araya geliyor.

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı Adı Sevgi'nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

Adı Sevgi 2. Fragman için tıklayın