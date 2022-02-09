Osman Bey, Söğüt'ü basan Geyhatu'nun karşısına böyle dikildi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 81’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Vezir Alemşah’ı köşeye sıkıştıran Osman Bey, Geyhatu’nun emrindeki nökerlerle Söğüt’ü basmasıyla zor duruma düştü.

Geyhatu'nun Vezir Alemşah'ı kurtarmaya geldiğini düşünerek Moğol komutanı Mingiyan'ın görüşme teklifini kabul eden Osman Bey, Söğüt'e yığılmış nökerlerin arasından geçerek Geyhatu'nun karşısına dikildi.

Geyhatu "Mülkün kılıcımın ucundadır! Ben toprağını mülk değil viran ederim! Esir almam! Kaleyi yıkar, şehri talan eder, başı da keserim! Tabii teslim olmazsan" diyerek uyarıda bulunurken, Osman Bey "Senin niyetin beni teslim almak değil Geyhatu! Niyetin Vezir'i sağ salim almak! Emellerine o gerek! Veziri sorarsan, niyetim hemen can vermesi değil… Onu yavaş yavaş öldürmekteyim" diye cevap verdi.

Geyhatu, Osman Bey'in restini gördü ve "Kan dökülmesin! Veziri ver teslim ol! Geriye kalan herkes yaşar! Teslim olmazsan! Söğüt'ü yakacağım" diyerek son uyarısını yaptı. Osman Bey ise "Biz zalıma teslim olmayı en büyük onursuzluk sayarız! Onursuz yaşamaktansa ölmeyi yeğleriz" diyerek kanının son damlasına kadar savaşmaya hazır olduğunu gösterdi.

Geyhatu "Hiç değişmiyorsun Osman! Elli yıl sonra da! Seni bulsam aynı adam, aynı inat olur" derken Osman Bey "Bırak elliyi, bin yıl sonra karşımıza çıksan! Türk aynı Türk! Kan aynı kan! İnat aynı inat! Siz çoksunuz! Biz Türk! Her alpım on nökerini biçmeden düşmeyecektir" sözleriyle meydan okudu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 81'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.