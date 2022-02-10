atv dizisinden büyük başarı! Yalnız Kurt, Ocak ayında Social Wit List’te yer aldı

Yayınlandığı ilk günden bu yana hem televizyonda hem de sosyal medyada dikkat çeken Yalnız Kurt, The WIT tarafından Ocak ayında Social Wit List’e dahil edildi.

Dünyanın dört bir yanında izleyiciyle buluşan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen The WIT, Ocak ayı listesine atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'u dahil etti. Yalnız Kurt, Ocak ayında Social Wit List'te yer alan tek Türk dizisi oldu.

Yalnız Kurt'un sosyal medyadaki etkisi büyük oldu

Ekranlarda büyük etki yaratan Yalnız Kurt, sosyal medyada da oldukça iyi bir performans sergiledi. Her bölümün ardından Twitter'da Trends Topic listesine giren Yalnız Kurt, uluslararası kamuoyunun da dikkatinden kaçmadı.

WIT Yalnız Kurt'un, güçlü bir terör örgütüne karşı Türkiye'nin özel servisinin verdiği mücadeleyi anlattığını takipçilerine duyurdu. Listede ayrıca, Yalnız Kurt oyuncularının Instagram takipçi sayılarına da yer verildi.

Dünyanın popüler şirketlerinden WIT'ın Ocak ayı listesinde Türkiye'den tek dizi olan Yalnız Kurt, her Cuma saat 20.00'de atv'de.

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