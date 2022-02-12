Yıldırım Projesi nedir? Yalnız Kurt 3. Bölüm’de ortaya çıktı…

atv’nin her hafta merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt’un yeni bölümünde Yıldırım Projesi gerçeği ortaya çıktı. Yavuz Yıldırım’ın ortaya koyduğu proje nedir?

Türkiye'nin yakın tarihindeki önemli olaylara odaklanan Yalnız Kurt 3. Bölümü ile bir kez daha önemli konulara değindi. Gündemde yer alan noktaların altının çizildiği bölümde hava savunma sistemlerin önemi vurgulandı. Türkiye'nin gündeminde yer alan S-400, F-35, Patriot gibi sistemlerin konuşulduğu dizide Yıldırım Projesi anlatıldı. Yıldırım Projesi, Türkiye'nin hava savunma sanayi alanında yapacağı atılımların önemli bir parçası olarak değerlendirildi. Kumandan, "S-400, F-35, Patriot… Yıldırım Projesi, bu hava savunma sistemlerinin Türkçesidir" sözlerini kullandı.

"Hava savunma sistemleri için ilk adım atıldı"

Bir devlet açısından 'kendi silahını üretmenin' çok önemli olduğuna değinen Kumandan, tarihteki Türk devletlerinin de her zaman bu anlayışta olduğunu söyledi. Kumandan, "Türklerin devlet kurmasının sırrı bu okun ıslığında saklı" dedi. Altay'a geçmişini hatırlatan Kumandan, "Senin baban benim yetimimdi" dedi. Altay'ın elindeki ok üzerinden Türkiye'nin hava savunma sistemleri üzerinde ilk adımları attığını ifade etti.

Ailesinin intikamını almak için yemin eden Altay ise Kumandan'ın ağzından çıkan her sözle çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıktı. Babasının kendisine ok atmayı öğrendiği günleri hatırlayan Altay, artık bu önemli işin tam ortasında yer aldığını anladı.

Türkiye'yi etkileyen darbelere, terör olaylarına, faili meçhul cinayetlere değinen Yalnız Kurt her Cuma yeni bölümleriyle atv'de.