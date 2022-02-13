Asiye ve Doruk arasındaki buzlar eridi!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 39.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #AşkGünü etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 39. Bölümde neler yaşandı?

Hafıza kaybı yaşayan Şengül, Arif Atakul'u ve işlediği cinayeti hatırladı!

Kardeşlerim 39. Bölümde heyecan dolu gelişmeler ardı ardına yaşandı. Alevler arasından Asiye'yi Doruk kurtardı. Ömer, yangını Tolga'nın çıkardığına emin olsa da kanıt olmayınca eli kolu bağladı kaldı. Son anda eline geçen fotoğraf yangını Tolga'nın çıkarttığını ispatladı. Ancak amcasının tefecilere olan borcunu kapatmak için Tolga'dan 20 Bin TL alarak susmak zorunda kaldı.

Suzan ile Resul'un sevgililer günü yemeği Akif'in sinsi planı ile yine fiyasko ile sonuçlandı.

Okulda öğrenci temsilcisi seçimlerinde Doruk ve Asiye aynı oy sayısı alınca birlikte okul temsilcisi oldular. Ve ikilinin arasındaki buzlar nihayet eridi.

Okulda sevgililer günü rüzgarı eserken Emir, kız arkadaşı ve kız kardeşi Atakul Koleji'ne geldiler. Amaçları Ömerlerin huzurunu kaçırmak olan yeni öğrenciler Tolga ile iş birliği yapmakta gecikmediler.

Hafızasını geri getirmeye uğraşan Şengül, Akif'in evine gider. Nebahat ona yardımcı olmaya çalışırken gerçekten bazı anıları hatırlar Şengül. Fakat hatırladığı anlar Akif'in kardeşlerin babalarını inşaattan ittiği anlardır. Bu anı hatırladığında ise tüm aile ve Akifler de bir aradadır.