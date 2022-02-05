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KARDEŞLERİM BÖLÜMLER
12 Şubat 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim

Kardeşlerim 39. Bölüm

Asiye, Doruk'a rakip oluyor

"Sakar bir kalbim var, sürekli sana çarpan…"

Çocukların gündemi, Ataman Koleji'nde yapılacak olan okul temsilcisi seçimidir. Seçimi kazanmak konusunda kararlı olan Doruk, Asiye'yle sürpriz bir iddiaya girerken; adayların cephesi, seçimi kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan, tefeciye olan borcunu nasıl ödeyeceğinin çaresizliği içindeyken; Emirlerin okula gelişi, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Şengül'ün geçmişte yaşanan birtakım olayları yeniden hatırlaması ise, herkes için büyük bir şok olur.

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Kardeşlerim
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Kardeşlerim
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39. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
12 Şubat 2022, Cumartesi
39. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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