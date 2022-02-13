Medipol Üniversitesi öğrencileri, Kenan İmirzalıoğlu’nu “Yılın En İyi Sunucusu” seçti

atv’nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster ödüle doymuyor. Medipol Üniversitesi öğrencileri, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nu “Yılın En İyi Sunucusu” seçti.

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Medipol Üniversitesi öğrencilerinin verdiği oylarla "Yılın En İyi Sunucusu" ödülüne layık görüldü. Kim Milyoner Olmak İster'i ödülüyle birlikte açan Kenan İmirzalıoğlu, "Medipol Üniversitesi öğrencileri beni 'yılın en iyi sunucusu' ödülüne layık görmüşler. Bu teveccühten dolayı hepsine teşekkür ederim, derslerinde başarılar dilerim" sözlerini kullandı.

Her hafta birbirinden farklı soru ve yarışmacılarıyla ekranlara damga vuran Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında soruları bilmek için ter döken yarışmacılar hayallerine ulaşmak için büyük çaba harcıyor.

Siz de Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı olmak isterseniz hemen başvuru yapabilirsiniz.