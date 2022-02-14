Cemre Cansın Ceyhan’ın sözleri Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırttı

Cemre Cansın Ceyhan ne kadar ödül kazandı? İşte yanıtı…

atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Cemre Cansın Ceyhan rüzgarı esti. Yarışmacı söyledikleriyle programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun şaşırtırken başarılı sunucu yarışmacının kendisiyle ilgili söylediği olumsuz sözlere katılmadığını ifade etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandığı merak edilen Cemre Cansın Ceyhan 'uçan top' sorusunda iki joker hakkını birden kullandı. Genç yarışmacı, önce telefon jokerinden istediği yardımı alamazken ardından yarı yarıya joker hakkını devreye soktu.

İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Cemre Cansın Ceyhan'ın elendiği o soru;

TDK Güncel Türkçe Sözlük'te eş anlamlısı 'uçan top' olan hangisidir?

a- Tenis

b- Basketbol

c- Badminton

d- Voleybol

Doğru Cevap: Voleybol

Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı soruya basketbol yanıtını verdi. Doğru cevap ise voleybol olmalıydı.

Cemre Cansın Ceyhan Kim Milyoner Olmak İster'den 2 bin TL ödül kazandı.