Alpagu Han, Balamir'den boşalan tahta oğlu Kaya'yı oturttu!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on birinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın on birinci bölümünde, kardeşi Balamir'in ihanetiyle sarsılan Alpagu Han, Batı Gök Hanlığı tahtının boş kalmaması için oğlu Kaya'yı yabgu olarak atamaya karar verdi.

Balamir'in obasına giden Alpagu Han, durumu kontrol altına aldıktan sonra Balamir'in kendisine sadık gökbenlerini alarak ayrıldığını ve Alpagu Han'a sadık gökbenleri infaz ettiğini gördü. Balamir'in tahtı da parçaladığını görünce çok sinirlenen Alpagu, Batı Gök Hanlığı tahtının boş kalmaması için derhal harekete geçmesi gerektiğine hükmetti.

Maiyetinin gelişi ile kararını açıklayan Alpagu Han, "Batı Gök Kağanlığı yabguluğu boşta kalmıştır, sizi de bu sebeple çağırdım. Bugün Kurultay toplanacak, yeni yabguyu ilan edeceğim" dedi. Bunun üzerine Danış Ata "Çok iyi düşünmüşsün Hanım. Kağanlığa en yakın mevki yabguluktur, boş kalamaz. Kimi geçireceksin yabguluğa" diye sordu. Alpagu Han'in "Kaya Tegin'i" cevabı herkesi şaşırttı.

Beylerin derhal toplanmasını isteyen Alpagu, Kurultay'a "Kendi tahtını hor gören bir Yabgu'yu Gök tahtına layık gördünüz! Ben ise o yabguyu tahtından indirdim yerine Gök Hanlığına ihanet etmeyecek birini getirdim! Bundan gayrı hain kandaşım Balamir'in ihanet ettiği Batı Gök Kağanlığı oğlum Kaya Tegin'e emanettir" diye konuştu.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Sahneyi İzlemek İçin Tıklayın!