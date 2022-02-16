Gündüz Bey hatasını anladı ve Osman Bey'e seslendi

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 82’nci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey, Geyhatu ile görüşmeye giden ağabeyi Gündüz Bey’in karşısına çıkarak hesap sordu.

Kan dökülmemesi için alplerini geride bırakarak Gündüz Bey'i yüzleşmeye çağıran Osman Bey, ağabeyine "Ardına alpları dizip Türk'ü kırmak için zalimle bir olursun! Vezir'e Geyhatu'ya kanıp onları da kandırırsın! Ömrünce zalıma vurduğum pusatıma şahitlik ettin! Şimdi madem onlardansın! Adalet pusatımla tanış olasın! Gelesin Gündüz Bey" diye seslendi. Gündüz Bey'in cevabı ise "Ben hiçbir vakit zalımlardan olmadım Osman! Sen madem beni düşmandan bilirsin! Geri duracak değilim! Eyvallah gardaşım! Eyvallah" oldu.

Osman Bey'in "Onca hainlik ettin şimdi de gardaşım mı dersin! Ben senin gardaşın değilim Gündüz Bey! Ben gardaşıma kıymam ama senin kanın bana helaldir! Sen ata mirasına ihanet eden bir evlatsın! Sen gardaşını hainlerin ortasına atan ağabeysin! Sen yurduna sırt çeviren bir beysin! Bu alemden, gardaşsız, yurtsuz, töresiz göçeceksin Gündüz Bey" sözleri üzerine iki kardeş arasında kılıçlar çekildi.

Vuruşmanın sonunda Osman Bey ve Gündüz Bey kılıçlarını birbirinin boğazına dayamışken kılıcını indiren Osman Bey oldu. Bunun üzerine kardeşini öldüremeyeceğini anlayarak adeta kendine gelen Gündüz Bey kılıcını yere saplayıp alplerine döndü ve "Ben ne Kabil olmak istedim ne de hain. Adalet pusatı dediğin buyursun gelsin alsın canımı. Bilinsin, ettiklerim ne hırsımdan ne de post sevdasındandır. Beni Kayı'nın selametini düşünürken yolundan şaşmış bir adam olarak anasınız" dedi. Gündüz Bey ardından Osman Bey'e "Bir vakit oldu kardeşim, yollarımız ayrıldı. Hak yolunda olan sen gözüne gaflet perdesi düşen ben. Hata ettim. Gafillerden oldum. Gayrı kanım sana helaldir kardeşim" dedi.

Bu sözler üzerine Osman Bey, yay kirişini ağabeyi Gündüz Bey'in boğazına doladı ve "Yollarımız aynıydı ama yürüyemedin. Davamız aynıydı ama sahip çıkamadın. Ardımda bir dağ gibiydin ama dik duramadın. Gayrı bedeli bellidir. Sözünde durmayanın akıbeti budur"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 82'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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