Kuruluş Osman YouTube sayfası 5 milyon aboneye ulaştı

Kuruluş Osman, YouTube’da 5 milyon aboneye ulaştı. Reyting listelerinin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, başarısını dijital mecralarda da sürdürdü.

Yayınlandığı ilk günden bu yana Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman, televizyondaki başarısını dijital platformlarda da gösteriyor. atv'nin soluksuz izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın YouTube kanalı 5 milyon aboneye ulaştı.

Kuruluş Osman, dijitalde de zirvede

Her bölümde muhteşem dekorları ve aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman 3. Sezonu'nda da zirvedeki yerini koruyor. Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman, anlattığı dönemi yansıtmakta gösterdiği başarıyla da izleyenlerden tam not alıyor.

Başrolünde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'da Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı gibi önemli isimler yer alıyor.

İzleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, her Çarşamba yeni bölümleriyle atv'de.

Kuruluş Osman YouTuba sayfasına abone olmak için: https://www.youtube.com/c/Kurulu%C5%9FOsmanatv