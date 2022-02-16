Osman Bey, Bizans İmparatorunun karşısına dikildi!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 82’nci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey, Tekfur Nikola vasıtasıyla İznik’e giderek İmparator Andronikos’la görüştü.

Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı Bizans imparatorunu uyarmayı planlayan Osman Bey, Tekfur Nikola'yla birlikte imparatorun bulunduğu İznik'in yolunu tuttu. Tekfur Nikola'ya bağlı bir Türkmen gibi davranarak imparatorun karşısına çıkmayı başaran Osman Bey, kimliğini açıkladığında İmparator Andronikos şaşkınlığını gizleyemedi.

Osman Bey elindeki tüm istihbaratı aktarıp "Moğol ordusu karşısında birlik olmadığımız takdirde yok olacağız" deyince imparator "Tüm bunları nereden biliyorsun" diyerek şaşkınlığını ifade etti ve ekledi: "Osman Bey! Yüzlerce yıldır Konstantinopolis'te siz Türkleri ağırlıyoruz! Paralı asker ya da köle olarak! Fakat uçlardaki tavırlarınız beni çok kez bir ordu kurup! Sizleri yok etme noktasına getirdi! Buna biraz tekfurlarımın beceriksizliği de sebep oldu" dedi.

Osman Bey "Vakti gelende biz de sizi Konstantiniyye'de ağırlarız İmparator Hazretleri… Misafir olarak" dedi ve bileğinde sakladığı hançerleri ortaya çıkararak "Şimdi sizleri burada öldürmüyorum! Çünkü niyetim sulhtur İmparator Andronikos! Niyetim sizinle omuz omuza çarpışmaktır" dedi.

İmparator isteğini sorunca Osman Bey "Anlaşma isterim! Ben şarkta kanımın son damlasına kadar savaşırken garptan darbe yemek istemem! Kosses ve Rogatus'un el konulan kalelerinin onlara geri verilmesini isterim! Yaylaklarınızda hürce hayvanlarımı otlatmak isterim! Nihayetinde ben Geyhatu ve Moğol ordusu ile çarpışırken sırtımı kollamak isterim" dedi. Bu sözlerden etkilenen imparator Osman Bey'le anlaşmayı kabul etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 82'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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