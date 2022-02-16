Osman Bey, Tekfur Nikola'yı böyle yanına çekti!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 82’nci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey, nihayet eline geçirdiği Tekfur Nikola’nın canını bağışladı ve Moğol tehdidine karşı birlikte hareket etmeye ikna etti.

Osman Bey'in canını bağışlaması üzerine Nikola, "Hayatta kalmak için benim yaşamama dahi izin vereceksin ha! Demek durum bayağı ciddi" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Osman Bey ise "Sen nasıl anlarsan anla amma. Evvel ikimize birden düşman olanı aradan çıkaralım derim Nikola! Korkmayasın senin hesabını görmemezlik etmem. Vakti gelende acıların en büyüğünü yaşatacağım sana. Ama şimdi üzerimize sel gibi Moğol akar! Türk! Rum! Âli Selçuk! Roma! Hepimiz bu topraklarda birer taşız! Birlik olup selin karşısına duvar olmak gerek! Hele seli durduralım! Sonra ben seni parçalarına ayırıp kum edeceğim" dedi.

Osman Bey, Tekfur Nikola'ya teklifini düşünmesi için zaman verdi. Nikola, "Ben öldürmeyi çok istiyorsun Osman Bey! Kendimden biliyorum. Şu topraklarda hiçbir şey senin yok oluşun kadar güzel olamaz! Güç! Severim! Fakat güçlü olmak için de düşmanının acılar içinde öldüğünü görmek için de önce yaşamak gerek! Yani Osman Bey öyle görünüyor ki şimdilik birlik olmazsak birbirimizi öldürmek zevkinden mahrum kalacağız. Bunu istemem. Seninle birlik olacağım" diyerek Osman Bey'in teklifini kabul ettiğini bildirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 82'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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