Hakim, yakında atv'de başlıyor

Yılın iddialı dizilerinden Hakim, yakında atv'de ekran yolculuğuna başlıyor.

Dünyayı kasıp kavuran Your Honor dizisinden uyarlanan Hakim, yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun oynayacağı dizinin ilk tanıtımı heyecan dozunu yükseltirken Hakim dizisi ne zaman başlayacak sorusunun cevabı da merakla bekleniyor.

Güçlü bir oyuncu kadrosuyla atv ekranlarına gelecek olan Hakim dizisinin kadrosunda Ebru Özkan da yer alıyor. Usta isimlerle genç oyuncuları bir araya getirecek olan Hakim, yılın iddialı dizilerinden bir tanesi olarak öne çıkıyor.

Limon Film imzalı Hakim yakında atv'de.

https://www.atv.com.tr/haberler/2022/02/17/beklenen-diziden-muhtesem-tanitim-hakim-yakinda-atvde