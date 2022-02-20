Asiye, annesinin ölümünde Akif'in parmağının olduğunu öğrendi!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 40.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #GerçeğinArdında etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 40. Bölümde neler yaşandı?

Akif ile Suzan'ın gizli konuşmasına herkes şahit oldu!

Hafızası yerine gelen ve her şeyi hatırlayan Şengül, çareyi susmakta buldu. Yaptıklarının karşılığında evden atılmamak için hala hiçbir şey hatırlamıyor gibi davranmaya devam edince, Akif Atakul yine onu evinde temizlik işlerine aldı. Okulda Emirlerin gelmesi ile dengeler değişirken, Harika'nın değişen tavırları Oğulcan'ın kalbini kırdı.

Resul ile Suzan'ı kıskanan ve evlilik teklifini önlemeye çalışan Akif kendi kazdığı kuyuya kendi düştü. Berk'e sürpriz doğum günü hazırlayan Doruk ve okul tayfası beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldılar. Berk ile Aybüke'yi beklerken karşılarında Akif ile Suzan'ın buldular. Üstelik evde kimsenin olmadığını sanan ikili tartışırken Asiye'nin annesinin şüpheli ölümü de gündeme geldi. Suzan ve Akif evde yalnız olmadıklarını anladıkları anda ise iş işten geçmişti. Asiye, annesinin ölümünden Akif'in mi sorumlu olduğunu bizzat sorarken otopark işine girişen Ömer ise saldırıya uğradı.